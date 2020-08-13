疫情連年衝擊，行政院會上午通過明年度中央政府總預算案，歲出編列2兆1615億元，歲入編列2兆450億元，歲入歲出差短1165億元。主計長朱澤民表示，預估110年底累計債務未償餘額6兆1337億元，占前3年度名目GDP平均數32.6％，為5年來新高。

主計總處表示，明年度總預算案歲入編列2兆450億元，較今年度減少620億元，約減2.9％；歲出編列2兆1615億元，較去年度增加839億元，約增4％。歲入歲出差短1165億元，另債務還本850億元，占稅課收入5.1％，合共尚須融資調度財源為2015億元，以舉借債務1915億元及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

主計總處指出，總預算債務舉借數，連同特別預算2681億元，合共4596億元，排除肺炎特別預算後，占整體歲出總額14.7％。預估110年底累計債務未償餘額6兆1337億元，占前3年度名目GDP平均數32.6％，較去年度增加1.3個百分點，距公共債務法規定上限40.6％，尚有8個百分點、約1.5兆元。

此外，中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案，歲出部分計編列2300億元，110及111年度分別編列1241億元及1059億元，全數以舉借債務支應。

針對債務大增，主計長朱澤民表示，2016年以前，債務存量占GDP比例最高到36％，蔡總統上任後2016年是33％，最近幾年都比33％降低，像是今年是29.7％。朱澤民的說明，顯示明年32.6％是近5年新高。

對於明年歲入減少主因，朱澤民解釋，稅課收入明年編列1兆6179億， 比今年少77億。主要是央行股息紅利繳庫金額為1650億，比以往1800億少了150億元。因為央行有很大比例是購買美國政府公債，由於公債現值降低，所以收入也會減少，至於國發基金編列繳庫171億，比去年多繳47億元。朱澤民並表示，明年所得稅預估減少232億元，但證交稅會增加80幾億元，營業稅也會因營業額增加而增加。

此外，朱澤民也說，今年跟明年因疫情關係，是「特殊的年度」，明年歲入成長率2.9％，歲出的成長率4％。其中歲出在正常情況下都會成長，因為有70％是法務義務支出，包括公教人員薪資隨年資增加，及老年人增加使得相關補助及社福支出增加，但這些都控制在恰當範圍內，有關歲出歲入的成長率，並不是法律規定，而是編列預算心中的一把尺。

(中時 )