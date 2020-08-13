新北市衛生局墜樓的林姓女職員今在台中辦告別式，弘道老人服務基金會特地在粉專貼文表達追悼，並分享曾與她共事的點滴。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

物理治療機構廖姓執行長今到警局說明。（王揚傑攝）

新北市衛生局一名林姓女職員上月墜樓身亡，生前留下的臉書文章，指控曾遭某物理治療所執行長性侵與暴力對待。對此，女職員的家屬今召開記者會，呼籲遭逢相同際遇的人，要相信自己是被關愛與疼惜的，「我們都不是一個人！」陪同出席的勵馨基金會，則呼籲應對權勢性侵者加重其刑。

新北市衛生局林姓女雇員，上月從辦公室大樓墜樓身亡，生前臉書留下千字文，自揭遭某物理治療機構廖姓執行長性侵。

如今，林姓職員家屬今天在勵馨基金會陪同下，公開林姓職員母親的手寫信，內容指出，「那個人（指物理治療所執行長）說你們是兩情相悅，但如果真的兩情相悅，為什麼從沒聽你幸福的說過呢？為什麼要打你呢？我好擔心妳是為了保護家人，才被迫跟在一個妳不喜歡的人身邊！這些疑問，檢察官告訴媽媽，他們一定全力查辦！媽媽相信他們可以給我答案。」

對此，家屬籲請司法全力查辦，同時，對於近日部分報章媒體的報導，已對家屬造成二度傷害，希望媒體給家屬空間和尊重。

家屬更喊話說，有類似遭遇的受害者一定要勇於發聲，「你們不是一個人，只能你們願意，我們都願意幫你們，到處都是機會，不要再有相同遺憾發生」。

陪同現身的勵馨基金會執行長王玥好表示，性侵案兩造若涉及權勢關係，會比其他性侵案件更複雜；因為，被害人往往會礙於擔心對方會利用權勢進行報復，因而陷入不知道是否要對外求助的困境。

王玥好進一步指出，目前《刑法》有關妨害性自主的條文，幾乎都是處3年以上、10年以下刑期，唯獨第228條卻規定，利用權勢性交者，是處6月以上、5年以下有期徒刑，這只會造成有權勢者解此脫罪，呼籲立法院應修法，對利用權勢進行性暴力者加重其刑。

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