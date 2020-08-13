新冠肺炎疫情橫掃各國，造成全球經濟大幅度的衰退，現就有研究報告指出，美國今年有242家公司宣布倒閉，創下10年來的新高。

根據國外媒體《Business Insider》報導指出，根據標普全球（S&P Global）報告，截至8月9日，美國已經有424間企業宣布倒閉，這個數字超過了2010年來任何一年的數字。而且大多是那些以消費者為中心的企業，他們嚴重受到疫情衝擊，包括J.Crew、JCPenney、Lord & Taylor以及Neiman Marcus Group在內，共超過100家主力是面向消費者的公司，在今年聲請破產。

然而並不是沒有面向消費者，就不會有大問題。在工業、能源產業中，今年也有近100間企業聲請破產，其中包含了赫茲國際控股（Hertz Global Holdings）及Ultra Petroleum。

而依據美國破產法第11章聲請保護的破產企業中，有35家企業負債高達10億美元（折合新台幣約300億元），該份報告認為，隨著疫情的加劇，美國不斷上升的確診人數，會嚴重衝擊到美國的經濟復甦，預計今年會出現更多企業聲請破產。

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(中時新聞網)