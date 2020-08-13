最近北韓南部地區從上月19日起，近一個月連續降下暴雨，導致主要農業區北黃河道潰堤，大片農田及超過700間房屋被毀壞，對此北韓領導人金正恩，特別親自開著LEXUS休旅車前往當地勘災，還開倉分配糧食，令災民感動痛哭，就有人投稿機關報《勞動新聞》，感謝金正恩的「慈父恩典」。但看在台灣網友眼中，認為金正恩「親自開車」勘災作秀作過頭，酸他「太會演了吧金小胖！」

黃海北道銀波郡大青里的災民，因為感念領導人金正恩親自勘災，特別寫信感謝金正恩，並投稿到當地的機關報《勞動新聞》中。文中表達金正恩把人民的生命安全與幸福放在首位，是為人民不惜一切的偉大慈父，讓當地人民感動在心，並誓言日後會以豐收的農產，報答金正恩關懷的恩情。

不過對比北韓人民的感激涕零，台灣網友對於金正恩居然會「親自開車」來勘災，狂虧他「怎麼不是坐裝甲車來？」、「勘災作秀」、「太會演了吧金小胖」，認為他「親民形象」做得太過頭，作秀的意味濃厚。

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(中時新聞網)