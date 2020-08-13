香港男星徐智勇(小肥)如今已44歲，但他出道多年不僅鮮少傳緋聞，甚至被爆料過在社群關注了多名猛男、大隻佬，遭外界質疑性向，他當時激動澄清，說自己不是同志但也不歧視同性戀，堅持「直男論調」16年，如今終於出櫃，淚崩吐露擔憂的心情。

徐智勇近來作客YouTube節目《Stephen．傾》，受訪聊到性向問題，被詢問通常如何迴避這類提問，他表示其實一直都沒準備好回答這道題，心裡總是感到負擔，坦言直到28歲才確定了某些事，多年來也一直否定某些事，「習慣了，也是一個恐懼，自己都害怕，如果承認了某些事會怎樣？」。

在 Instagram 查看這則貼文 🙏🏼🙇🏻‍♂️🙏🏼 Chui Chi Iong（@siufay613）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 下午 5:48 張貼

徐智勇接著表示，其實很想坦白，但難以突破自己，主持人驚訝訊問他這番話是在承認性向嗎？沒想到徐智勇毅然點頭：「是啊！」，宣告出櫃，之後驚慌地說還沒做好準備去面對「第一步給了你」，說完隨即淚崩。

錄完節目後，徐智勇在IG貼文，寫道：「震撼的訪問內容，震撼的回答到他們跟我自己…深吸一口氣，再深呼一口氣」，今天則鄭重po文：「驚魂未定，嚇親大家，不好意思，還是好緊張，但我自豪」，結果得到親友、粉絲及網友力挺支持，讓他感動不已。

(中時新聞網)