美國衛生部長阿扎爾日前拜會總統蔡英文，將「Tsai」總統的發音念錯，阿扎爾雖親自認了「意外發音失誤」，仍引起不小風波。駐德代表謝志偉先是表示，他聽到的是Presidency，在阿扎爾坦承意外發音失誤後，謝志偉仍表示，他又聽了幾遍，再度確認聽到的就是Presidency。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪批謝，這種天上地下，唯我不錯的心態，以及能夠毫無愧色，堅持大言不慚的行為，也真的讓人瞠目結舌。

阿扎爾日前坦承意外發音失誤，並表示很確定蔡總統並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。不過謝志偉認為，既然阿扎爾澄清是「發音失誤」，但未指出發音「失誤」在哪裡，因此，純就道理來看，「President Tsai」講成「Presidency」和「President Xi」就都有可能。他說他又聽了幾遍，再度確認聽到的就是「Presidency」，既非「President Tsai」，也不是「President Xi」。

對此，包正豪在臉書諷刺表示，「自嘆弗如，難怪能當上這個政府的特任官」。他認為，謝志偉這種天上地下，唯我不錯的心態，以及能夠毫無愧色，堅持大言不慚的行為，也真的讓人瞠目結舌。包正豪最後更留下「留德的聽廿遍還是聽到自己想聽的」。

(中時新聞網)