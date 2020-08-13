巨大（9921）12日公告出脫桂盟（5306）1,671張股票，獲利近1.4億元。桂盟上半年大賺4.76元、創下歷史同期新高，惟今日股價由紅翻黑、應聲大跌，盤中最低跌至177.5元，跌幅達到6%，目前成交量破2,300張。

由於桂盟日前甫創下199元的歷史天價，而巨大不但是桂盟的客戶，也是自行車業龍頭廠商，趁著自行車熱潮時公告賣出幾乎所有持股，引起市場討論。

巨大昨日公佈重大訊息，自7/17至8/12期間，總共賣出1,671張，平均價格188元，獲利金額為1.39億元，處分目的為投資獲利；此次處分之後，巨大僅剩28張桂盟。

桂盟今日舉行法說會，預料將聚焦自行車的產業展望、訂單持續性以及籌碼面的變化；另外，桂盟擬辦理國內發行轉換公司債，上限為10億元。

桂盟受惠於歐美自行車市場需求強勁，上半年EPS達4.76元；第2季單季的毛利率衝破50%，創下佳績；7月合併營收5.74億元，年增18.60％，均創下歷史新高。

(工商 )