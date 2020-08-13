精密零件廠—英濟(3294)因電腦周邊產品出貨恢復正常，第2季稅後盈餘3914萬元，單季順利轉虧為盈，累計上半年每股淨損為0.88元，儘管歐美新冠肺炎疫情持續延燒，終端消費市場復甦力道尚待觀察，但英濟7月合併營收回升到5.1億元，月增22.8%，目前大陸廠區滿載運轉，馬來西亞及嘉義民雄新廠陸續進行試模與送樣，預計下半年可望貢獻營收。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，第1季受疫情停工影響，英濟營收及獲利表現不佳，但第2季客戶積極拉貨，營運已見回穩，英濟第2季合併營收為11.39億元，季增85.6%，營業毛利為2.14億元，年成長38.96%，單季合併毛利率為18.8%，年增5.8個百分點，稅後盈餘為3914萬元，年成長1.5倍，單季每股盈餘為0.3元；累計上半年合併營收為17.53億元，營業毛利為2億元，合併毛利率為11.41%，稅後虧損為1.16億元，每股淨損為0.88元。

英濟表示，各國防疫隔離政策影響，在家辦公與自主隔離需求攀升，帶動辦公用電腦周邊、遠端視訊設備、與「宅娛樂」等影音視聽設備需求大幅提升，加上5G新機種需求發酵，促使客戶拉貨以提升產能，目前營運狀況呈現V型反轉強彈回升。

雖然歐美疫情尚未趨緩，終端消費市場復甦力道尚待觀察，但英濟7月合併營收5.1億元，較6月增長22.8%；產能部分，目前大陸廠區在防疫前提下滿載運轉，設備稼動率持續創高，新設馬來西亞、嘉義民雄新廠已陸續進行試模與送樣，將加速量產並在下半年貢獻營收；墨西哥廠亦已於第2季達成單月獲利，區域布局效益持續顯現。

全球環保意識抬頭，英濟與客戶共同開發消費後回收(Post-Consumer Recycled,PCR)塑料成型技術，預計於第3季導入量產；英濟表示，PCR塑料因為品質管控不易、物理性質降減而難以使用於電子產品，此次技術突破搭上環保材產品開發浪潮，相關需求前景可期，而英濟亦正導入水性噴塗製程，預計年底正式導入。

此外，英濟與策略夥伴CEREC Asia共同開發的牙醫用口內隔離裝置採取醫療等級矽膠，可讓病患自然咬合消除張口的不適感，也有助於吸唾與降低牙科治療造成之飛沫，進一步在疫情蔓延時減少飛沫傳染可能，目前已銷售至大陸、泰國及馬來西亞等多國，尤其深受泰國牙醫青睞成為當地熱門防疫醫材，近期訂單量顯著上升，雖然佔整體營收貢獻尚偏低，但醫材產品高毛利的特性亦有望逐步優化產品組合，提升營業利益。

(時報資訊)