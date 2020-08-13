緯軟(4953)公布第2季財報，除了營運回升，加上第1季遞延效應，第2季合併營收12.88億元，季增13.1％，稅後淨利1.47億元，創歷年單季新高，每股盈餘2.22元；累計上半年營收24.27億元，稅後淨利2.11億元，每股盈餘3.18元。展望下半年營運，公司認為，金融業Fintech、純網銀及電信業5G應用需求，建置、測試維運訂單讓下半年審慎樂觀。

緯軟第2季合併營收為12.88億元，季增13％，毛利率季增7.7個百分點達29.3％，營業利益率季增7個百分達12.8％，本期淨利為1.47億元，淨利率達11.4％，每股盈餘2.22元。主要新冠肺炎疫情影響客戶復工狀況，導致第1季部分專案延至第2季完成驗收，營收反映在第2季因此大幅推升第2季單季毛利率、營益率及淨利率。

上半年累計合併營收24.27億元，年減10％，毛利率年增0.6個百分點達到25.6％，營益率年增0.7個百分點至9.5％，本期淨利為2.11億元，年減7％，淨利率年增0.3個百分點至8.7％，每股盈餘為3.18元。上半年三項利潤比率均創歷年同期最佳表現。

緯軟第1季因有客戶受疫情影響停工，但3月復工率已經回到9成，第2季到6月時單月營收回升到去年月平均水準，7月已經超過了過去水準。

緯軟客戶主要產業別為IT高科技、金融、電信產業、和製造業，較不受單一產業景氣波動影響。金融業及電信業下半年需求可期，其中，5G正式開台，客戶中有應用商、營運商，未來5G還會有很多創新應用，就會帶來新商機，但還需要基地台建置完成及5G手機。

公司表示，上半年營收落後10％，加上今年台幣升值，緯軟有85％收入以外幣計價，影響了4％營收，約1.2億元。如果下半年台幣持穩甚至回貶，對公司營收會有助益。

(時報資訊)