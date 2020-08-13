立法院原擬下周召開臨時會處理紓困3.0預算，但國民黨反對。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘今表示，紓困是美意，若成為惡鬥標的，有時欲速反而更慢；尤其高雄補選後，國民黨將陷嚴重挫敗，馬上開沒共識的臨時會，將徒增衝突。他說，民進黨當然可以一路開戰下去，但民進黨不該因為國民黨的弱化而落入強勢迷思，福禍相伴，這既非國家之幸，也非民進黨之福。

因此，柯建銘說，既然走舊路到不了新地方，那麼這次就該選擇慢、停、止步，讓朝野冷靜片刻，紓困預算就留待9月新會期再處理。

行政院長蘇貞昌日前裁示籌編2100億元的「紓困3.0」特別預算，並已送到立法院等待審議。對此，民進黨團原規劃在高雄市長補選後，於8月17日起討論召開臨時會，專門處理該筆特別預算。但國民黨團總召林為洲昨表示，「紓困3.0」預算沒有急迫性，且預算書內容過於簡陋，因此國民黨反對召開臨時會。

對此，柯建銘今天表示，在立法院召開臨時會處理紓困預算有一個前提，就是「朝野有共識」；唯有如此，才能排除朝野協商期1個月，趕在8月底前通過三讀。但經致電林為洲，確認國民黨反對立場後，即便召開臨時會，整個預算案也必然得進入1個月的冷凍協商期，最快也得等9月中下旬才可能通過；屆時，其實也已經是第二會期的開議日。

柯建銘說，在野黨挑戰執政黨是天經地義，民進黨可以選擇「強開」，且一路表決照程序處理，從談話會、院會、行政院長備詢、強行付委、委員會審查、強出委員會、一路開戰下去。問題是，各自出招，衝突不斷，紓困美意，反而成為朝野惡鬥標的，最後通過時間卻也差不多，沒共識只有衝突，有時欲速反而更慢。

柯建銘說，民進黨確實可以照議事規則一路戰下去，但聚焦進與退的得失，朝野如果繼續升高衝突，亂下去會更好嗎？是否會迷失某些事情？信任的邊際如何面對？難道未來幾年都要衝突對立？在思維的辯證下，是到了冷靜的時刻。

柯建銘直言，本周六舉行的高雄市長補選結束後，可以預期，國民黨將面對挫敗、探底，黨主席江啓臣的領導將面對挑戰與檢討，反向鷹派必然抬頭。在這個時間點，如果馬上開一個沒有共識的臨時會，只會製造更大衝突，讓國民黨內部矛盾更外部化，硝煙四起、胡亂出招，整個黨只會往下探底、繼續弱化，變成「朝越大、野越小」。

柯建銘說，在民主國家，沒有一個正常有力的在野黨制衡，導致國家失衡，非國家之幸；讓民進黨獨大，也非民進黨之福，畢竟福禍總相伴。因此，面對臨時會，朝野不該因此走入系統性的盲點，所以讓朝野有機會冷靜片刻是應該的。

柯建銘自省說，身為國會最資深的議員，他一直期待國會文化能走向理性成熟，卻是一直可望不可得，朝野一直落入惡鬥輪迴，加上網軍興起，暗黑科技化，民粹當道，假道德包裝；今年民進黨又繼續完全執政，而國民黨只有戰術卻無戰略，只有惡罵卻無論述，這讓民進黨很容易會落入強勢的迷思。

柯建銘表示，國會新文化若無法建立，導致國會信任度繼續下降，只會讓人民更厭惡政治，既然走舊的路到不了新地方，那麼，這次是該選擇慢、停、止步，給朝野彼此冷靜思考的空間，強者也須示弱，「不管林為洲的反對理由如何，民進黨也須思考執政黨的責任，先倒退再走進未來，也許我們就會有一個共同的未來」。

這是否意味臨時會不開了？柯建銘說，「我的意思已經很清楚了，我的理由也說得很明白了，就等9月正式會議召開再來討論紓困預算吧！」

(中時 )