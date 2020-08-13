南韓女星尹恩惠(윤은혜)日前接受節目《新穎的整理》的專訪，公開豪宅內部裝潢及收藏物品，目前與經紀人及一位女性友人住在一起的她，光鞋子就超過200雙讓三位主持人看傻了眼。

尹恩惠由女團轉型成為演員後，便以自然又精湛的演技在《宮》、《咖啡王子1號店》等戯中爆紅成為一線女明星，但2015年參與大陸服裝設計綜藝節目《女神的新衣》時，因獲獎作品遭到知名設計師指控抄襲讓她形象瞬間跌入谷底，即使後來接下韓劇《心動警報》依舊挽回不了人氣，她只好改為線上經營個人YouTube頻道「은혜로그in」與粉絲們互動。

在 Instagram 查看這則貼文 배우 윤은혜（@y1003_grace）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 上午 2:45 張貼

日前，她接受斷、捨、離節目《新穎的整理》的採訪拍攝，公開將近百坪的豪宅，但她卻不像一般女明星家中華麗、整潔，反而因空間規劃不良造成雜物堆滿各處。另外她也提到，童年時期家中經濟不好，讓她出道後拼命買鞋證明自己的能力，即使後來不穿了也會因款式太過誇張而無法送給親友，只能將上百雙鞋堆在家中收藏。

女神尹恩惠公開豪宅 竟堆滿雜物「超過200雙鞋」看傻眼（圖／YOUTUBE）

加上2位室友的搬入，讓喜愛畫畫的她只能將畫具收起來，還有各種YouTube頻道所需要的拍攝道具，使家中看起來一團亂，透過節目中請來的專家改造並丟去大量雜物後才看出豪宅的價值，尹恩惠自己看到改造後的模樣也忍不住感動落淚。

女神尹恩惠公開豪宅 竟堆滿雜物「超過200雙鞋」看傻眼（圖／YOUTUBE）

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

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(中時新聞網)