「腳好痠啊！」阿公、阿嬤與孩童體驗「腳踝呼拉圈」，訓練下肢的肌耐力與穩定度。（王文吉攝）

「腳好痠啊！」阿公、阿嬤與孩童體驗「腳踝呼拉圈」，訓練下肢的肌耐力與穩定度。（王文吉攝）

台中市社會局長彭懷真（左一）參加豐原長青元氣學堂祖父母節慶祝活動。（王文吉攝）

台中市日間托老中心「豐原長青元氣學堂」13日提前舉辦祖父母節慶祝活動，邀請孩童與長輩PK趣味競賽，並在留言版上寫下愛的悄悄話。台中市社會局長彭懷真也出席同樂，他表示，阿公、阿嬤大多都知道孫子女的生日，反而孫子女對長輩了解不多，透過舉辦互動活動，可增進祖孫情感。

彭懷真和小孫女出席祖父母節慶祝活動，並參與「腳踝呼拉圈」，訓練下肢的肌耐力與穩定度，有阿嬤直呼「腳好痠啊！」接著透過按摩球讓長輩和孩子互相按摩掌心，重頭戲是分組PK「腳力保齡球」，用腳踢動滾筒擊倒瓶子，彭懷真高喊「加油加油！」炒熱氣氛。

彭懷真表示，高齡友善是台中市的目標，像他有3個孫子非常幸福，希望推動祖孫活動，讓長輩都快樂。教育部訂定每年8月第4個禮拜天是祖父母節，今年落在8月23日，曾有研究調查指出，阿公、阿嬤大多都知道孫子女的生日，反而孫子女對長輩了解不多。

彭懷真說，台中市致力推動社區預防照顧服務，透過祖孫活動推廣老幼互動，今天邀請孩子和爺爺奶奶一起來歡聚，也邀請大家在8月23日向家人表達對彼此的愛。豐原長青元氣學堂長期對長輩照顧和關懷，透過和彭婉如基金會合作，讓長輩白天可以享受到高生活品質。

彭婉如基金會執行長王慧珠表示，亞健康長者白天在長青元氣學堂運動、交朋友，維持身心機能。過年期間指導長輩設計裁縫紅包袋，夏天製作芒果青、芒果冰，葡萄盛產時作葡萄酒，防疫期間，長輩也手工縫製口罩套，這些都展現長輩的才能，幫助長輩增進自我價值。

(中時 )