林百貨與三麗鷗百貨合作，推出林百貨限定款的Hello Kitty、Daniel文創商品。（程炳璋攝）

台灣推行3倍券上路不到1個月，打著「花200、抽房子」的台南市登錄抽獎金額已達8億3000萬元，台南市長黃偉哲13日參加林百貨聯名商品活動時承諾，只要達到20億8000萬消費標準，就再送1戶房子抽獎。

台南市在3倍券起跑後，卯足勁搶消費市場，台南市觀旅局推出「花200、抽房子」大獎，除了頭獎送房子外，另外還有汽車、5星級飯店總統套房等抽獎品，吸引大批觀光客消費。

黃偉哲表示，3倍券上路還不到1個月，台南市登錄抽獎金額已達8億3000萬元，預計第1個月可突破9億元。台南市以去年購物節統計的消費金額20億8000萬為目標，只要超過此金額，就再加碼送1戶房子，他表示房子還在尋找中，有信心一定可以達標。

老字號的林百貨重新整修開幕已6年，新的經營團隊接手以文創商品為主，這次與日本三麗鷗百貨公司合作，推出與Hello Kitty、Daniel聯名的34款文創商品，包括衣服、帽子、提袋與文具，都是林百貨限定款，預計掀起Kitty迷風潮。

黃偉哲表示，新冠肺炎疫情期間，民眾不能出國，外國觀光客也不能來台灣，藉著林百貨跟Hello Kitty的聯名限定款，可以促進台灣民眾前來消費，對於3倍券行銷或促進購物，都有助益。

(中時 )