在英國宣布決定禁止大陸電信巨擘華為參與國內5G建設並逐年汰除其設備後，外界關注華為在歐洲動向，特別是德法等大國。對此，據德媒引述政府圈內的消息來源指出，德國二階段內部審核5G供應商時，必須當德國總理府、外交部、內政部及經濟部共同表示反對意見，才能否決通過第一階段的供應商，但德國總理府、內政部與經濟部皆反對封殺華為，要禁用華為可能微乎其微。

據《德國之聲》引述《法蘭克福匯報》報導指出，德國在5G招標中，首先由德國訊息技術安全署將對供應商從技術層面進行審查；而在第二階段審查中，將審查供應商的政治可信度，但按照德國的網路訊息安全法，只有當德國總理府、外交部、內政部及經濟部共同表示反對意見，才能否決已通過第一階段審核的供應商，但由於德國總理府與經濟部已多次強調不會發布華為禁令。

此外，德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）也反對將華為排除在外，並曾於1月表示「僅僅因為一種產品有可能會出問題，就將其清除出市場，我不贊同這種做法」，強調他反對任何全球性不加區分的貿易壁壘，且若將華為排除在外，德國5G建設將落後數年。

報導指出，在德國的德國電信、沃達豐（Vodafone）、西班牙電信等三大營運商近年都在積極推動5G網路，且都使用了大量華為5G設備，而三大營運都表示貫徹「供應商多元化」，避免依賴單一廠商；不過德國電信與沃達豐都並未在其核心網路中使用華為產品。

此外，雖然多名執政黨議員都警告營運商「不要搶先用華為，讓其存在成為既定事實」，但根據德《商報》指出，德國電信集團已於4月通知德國內政部，將進一步加強與華為合作，且德國政府若反對使用大陸技術，德國電信集團預計至少為此耗損30億歐元，並花費5年時間汰換已安裝的華為設備。

(中時新聞網)