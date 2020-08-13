監獄裡常發生稀奇古怪的事，資深媒體人林裕豐最近上節目，分享過去採訪教誨師聽過不少靈異故事，有名殺人犯判刑出爐後，不但沒判死刑還意外被判輕，令他太開心還四處跟人炫耀犯案過程，結果隔天在床邊慘死，吐出最後一口氣還噴到室友臉上，害對方嚇到要去祭改收驚。

林裕豐最近上《震震有詞》分享獄中詭異故事，因牢房內空間狹小，一舉一動室友都看得清清楚楚，曾有犯人疑被冤魂索命，洗完澡後被莫名東西拉著脖子在房裡打轉，還有死刑犯表現天不怕、地不怕的樣子，一審知道被判死刑後，夜裡睡著就開始磨牙，更自稱聽到上刑場前的腳鐐手銬聲。

林裕豐分享，聽過最離奇的案例是有人為了40萬殺人，判決出爐逃過死刑，只判了10多年，該犯人不知悔改便逢人吹噓殺人過程，某天早上他以跪坐的姿勢被撕裂的衣物勒死，大家都覺得他是被鬼索命，可憐的是獄友發現他時，被他最後一口氣噴到臉上，自此生了一場重病，要求去祭改收驚還一度被牢獄主管打槍婉拒。

(中時新聞網)