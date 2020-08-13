由大宇資訊正式授權，《仙劍奇俠傳》之父姚壯憲監製、「Future Game」所代理的《仙劍奇俠傳-宿命》於今日釋出全新改版內容，此次改版將新增道侶系統並展開全新的門派活動。

道侶系統開放 攜手江湖不再孤單

遊戲內的奇俠系統將更進化，只要與故事中的主角們達到一定好感度，便可結為道侶，結為道侶的主角可以與玩家進行「練劍、演奏、酒宴」等互動來培養仙緣等級，甚至還能購買時裝幫角色增加屬性。

全新道侶系統開放。(圖/大宇資訊提供)

御靈愛稱開放 能力屬性再增加

在這次改版中，玩家對御靈的心血付出，將隨著御靈的成長，給予御靈不同的稱號，每個御靈有多種稱號，可以自由選擇要配戴的稱號，稱號可以從御靈突破或是使用指定道具解鎖，解鎖後的稱號將永久為御靈增加屬性，讓心愛的御靈更上一層樓。

御靈開放專屬稱號。(圖/大宇資訊提供)

妖獸來襲 聖獸降臨

門派BOSS即刻襲來！正是考驗門派實力的時候，四聖獸殘像會定點出現在「蚩尤塚」和「大羅聖脈」，各門派間需要在野外地圖展開爭奪戰搶奪聖獸神力，究竟哪一項才是獲得聖獸神力的秘笈，而神力最終又會花落誰家呢？只能等待玩家來揭曉了，快點將門派的各方高手召集一起抵擋聖獸吧！

門派聖獸降臨。(圖/大宇資訊提供)

江湖好友分享活動 免費豪禮大放送

現正舉辦好友分享活動，只要參加活動並使用活動頁上的專屬連結分享給好友，好友下載後即可獲得最高達2500的綁玉還有超多萬寶符，快點來招募各方江湖好手加入吧！

快點招募好友吧！(圖/大宇資訊提供)

此次改版更增加許多可愛的動物系列時裝，想知道活動及獲得方式記得隨時官方粉絲團最新資訊！

全新動物時裝造型開放。(圖/大宇資訊提供)

(科技)