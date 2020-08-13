消防局抵達現場時倉庫已全面燃燒，內部的樓梯疑似倒塌，無法上二樓，只能在外面架梯子注水滅火。（花蓮消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防局獲報後，出動7分隊前往滅火，並將屋內人員安全撤離，所幸無人傷亡。（花蓮消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮吉安鄉福昌路上一間2層樓鐵皮倉庫今日深夜12許遭祝融吞噬，陳放許多易燃雜物，火勢一發不可收拾，燃燒面積約300坪，財損約250萬元。花蓮消防局獲報後，出動7個消防分隊前往救火，並將居住此的呂家6人救出，所幸無人傷亡；看著被燒毀的倉庫，呂姓一家人呆坐地上，唉聲嘆氣「完蛋了！」

消防局第一大隊副大隊長吳佳奇表示，獲報後，即出動吉安、仁里、自強、花蓮、美崙、壽豐、北埔等7消防分隊，現場為2層樓的倉庫，抵達時已全面燃燒，以防護方式進行水線部署，但內部的樓梯疑似倒塌，無法上二樓，只能在外面架梯子注水滅火；目前人皆已安全撤離，起火原因和起火點仍待火調調查。

倉儲所有人呂先生說，自己平常則住在老家，6名家人住在這間30年的舊倉庫，接到太太電話得知倉庫失火後，到現場時倉庫已遭火舌吞噬；裡面多為衣物、罐頭食品、飲料等易燃雜物，主要儲放超市貨物，每周都會有貨物進出運送，「現在都被燒光光了，無法進出貨，損失真的很慘」。

8月初，吉安鄉中央路三段一排鐵皮工廠也起大型火警，損失慘重，幸皆無人傷亡。吉安鄉長游淑貞預計下午前往火災戶關懷，致贈慰問金。

(中時 )