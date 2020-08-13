2020中職例行賽於12日至16日移師花蓮，由統一獅隊展開主場5連戰，首場回饋列車活動也同步於花蓮啟航。今（13）日舉行贈球活動，由中職會長吳志揚致贈11箱職棒比賽用球，共1320顆給予花蓮縣基層棒球隊，希望藉由致贈棒球用具的方式，幫助各級學校發展基層棒球。

接受中職贈球的基層棒球隊包含：中原國小、新城國小、光復國小、玉里國小、瑞穗國小、中正國小、瑞穗國中、花崗國中、四維高中、化仁國中及光復國中等11所學校。

吳志揚表示，中職一向關心基層棒球，這幾年也與花蓮縣政府保持良好互動。感謝花蓮縣政府重視棒球，培育許多棒球好手，期待能在職棒的舞台看到更多來自花蓮的球員成長茁壯。

花蓮縣教育處代理處長饒忠親自出席活動，並與吳志揚一同為中職31年回饋列車首航揭開序幕。饒忠除感謝中職選擇花蓮作為回饋列車首站，提供豐富職棒資源，也勉勵小球員好好珍惜及使用職棒比賽用球，未來有機會能夠成為優秀職棒選手。

中職回饋列車自2002年起巡迴台灣各地，至今已邁入第19年，走訪超過250間學校。並連續兩年以花蓮縣為回饋列車首站，傳承台灣棒球的精神，持續實現競技棒球向下紮根的願景。

回饋列車棒球教室活動將於14日在化仁國中登場，由中職秘書長馮勝賢獅隊首席教練高志綱親自指導小球員棒球知識，透過職業級現場教學，傳授棒球經驗，提升小球員的球技。

(中時 )