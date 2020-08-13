台灣今年的天氣屢破高溫紀錄，即將迎來8月濕度破90％的高濕天氣。醫師表示，高溫濕熱的氣候是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，近期門診鼻過敏的人數明顯增加2-3成，提醒民眾應藉由飲食習慣的調整，改善腸道環境，維持免疫細胞平衡才能避免過敏體質形成。

書田診所家醫科主治醫師陳柏臣表示，過去夏季是皮膚過敏旺季，但近來發現鼻過敏的門診人數明顯增加2-3成。高溫濕熱的氣候是塵蟎、黴菌等過敏原出現的高峰，加上室內冷空氣的刺激，便容易造成人體免疫細胞過度活躍，產生打噴嚏、流鼻水等呼吸道過敏問題。

陳柏臣表示，過敏體質的形成，是因為身體免疫細胞Th2活性較強，為了抵禦過敏原釋出組織胺，造成紅腫、充血的現象。先前有研究指出，70％的免疫細胞都存在腸道中，因此腸道菌相是影響免疫細胞平衡的重要關鍵。

過敏族有三大NG行為，包括吃肉比蔬果多、熬夜及未補充好菌。陳柏臣表示，過敏族當中，平均每2個人就有1個人，每天攝取肉類的量比蔬果多，若要戰勝有害菌，首先要留意均衡的飲食與脂肪的攝取，過量的肉類、脂肪會造成壞菌的增生，使腸內環境惡化，不利有益菌生存。

調查也顯示，平均近9成過敏族有熬夜、壓力大的狀況。陳柏臣表示，不規律的生活作息會讓腸道壞菌占優勢，腸內環境就會快速地惡化，導致免疫細胞無法取得平衡。

另外，儘管超過6成過敏族曾攝取益生菌，但近8成過敏族並沒有天天攝取，而是斷斷續續，或是過敏發作時才攝取。陳柏臣表示，腸道菌相無法立即改變，唯有透過持續補充益生菌和維持正常生活作息，營造不利於壞菌生存的環境，對過敏才能有極大的助益。

陳柏臣提醒民眾，當過敏嚴重時，減少攝取肉類、油炸物、精緻甜食，平日也要盡量避免熬夜，可透過輕鬆又方便的食物，如優酪乳、優格作為益生菌攝取的來源，搭配早餐飲品或是替代飲料飲用，就能改善腸道環境。

(中時 )