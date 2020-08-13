中職富邦悍將怎能不愛張進德！昨（12）日富邦對戰樂天桃猿，富邦奪勝的焦點放在「再見炮」高國輝，然而捕手張進德拖著「病體」，打出個人在中職單場最佳4支安打，參與了反撲行動，更要在功勞簿上記上一筆。

張進德單場4安打，其中4局下他敲出安打，一二壘有人，才有蔣智賢的3分全壘打逆轉局勢；最後9局下， 張進德揮出二壘安打，二三壘有人、已經站在贏球的有利位置，隨後蔣智賢保送形成滿壘，高國輝代打開轟贏球。

其實在7局下，富邦處於落後階段，張進德急於搶攻得分，打出中外野安打時，他拚命直奔二壘，可惜在二壘前遭到觸殺出局，可以看出他想要積極為球隊搶分。

張進德本有極佳的出賽態度，尤其這幾天他是「抱病」出賽，上了球場像是「拚命三郎」，根本忘記賽前一面接受媒體採訪、一面用手擦著不斷湧出的鼻水，主要是他的感冒尚未斷根，呼吸道仍有症狀。

一面蹲捕、一面直流鼻水，戴著面具真不知道他怎麼擦？不過，張進德表示，還在感冒中、也有一點咳嗽，流鼻水是小事一樁，把不適的症狀丟在一旁，能為球隊贏球最重要，他說：「我是喜歡贏球的人」！

(中時 )