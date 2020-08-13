時代力量前黨主席徐永明涉入國會SOGO收賄弊案，在家中被搜出300萬現金，傳出恐與交通部長林佳龍有關，對此，林佳龍辦公室鄭重發出聲明駁斥該說法；而宅神朱學恒對於近來徐永明相關消息滿天飛，也提出了看法。

朱學恒指出，現在徐永明案件不斷放話，如今連林佳龍都被扯進案中，使得案情在外現在更加撲朔迷離，可見檢調讓徐永明交保也不無道理，現在徐永明看似自由之身，但卻也沒有人敢聯絡他，只能任由各方消息自由開火，而徐永明這招「佳龍在天」也是狠到不行！

對於外傳徐永明找林佳龍借貸云云，不僅林佳龍辦公室發表聲明嚴正駁斥，臺灣高等檢察署也在昨日特地發布新聞稿指出，有關李恆隆等人涉嫌違反貪污治罪條例等罪嫌案，現由臺灣臺北地方檢察署偵辦中，呼籲外界就相關案情或程序勿加渲染或誇大，以免誤導民眾！偵查中若發現相關人員有違反偵查不公開情事，檢察署將迅速發交臺灣臺北地方檢察署查明依法辦理。

(中時新聞網)