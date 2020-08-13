太空人「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)今日先發對上巨人隊，比賽中出現令人吃驚又讚嘆的一幕，葛倫基與捕手溝通有問題，讓他直接在投手丘上「喊出」他要投的暗號，轉播收到的聲音相當清晰，讓主播忍不住笑出來，而厲害的是葛倫基照樣解決打者，最後太空人以5比1贏球，葛倫基拿下本季首勝。

葛倫基此戰主投6.1局，被敲7支安打僅失1分，另有7次三振，優質好投讓他順利拿下本季第一場勝利，但7局上半一度有無人出局一、二壘有人的危機，葛倫基與捕手馬多納多(Martin Maldonado)溝通出問題，葛倫基遲遲不出手，最後他竟然在空無一人的球場，直接大喊他想投的暗號。

葛倫基在投手丘上大喊，「第二組後的第一個、第二組後的第二個（暗號）。」轉播收音相當清晰，主播聽到後也忍不住大笑，「太不可思議了！現在大家都知道他們的暗號了。」隨後葛倫基與馬多納多點點頭，丟出滑球讓打者敲出飛球被接殺，葛倫基解決這個人次後就退場休息。

賽後葛倫基解釋了他的行為，「當時二壘上有人，有點糟糕，花的比我希望的時間還長，我不喜歡二壘有人時拖太久，我試圖速戰速決，今年為止一切都不錯，但今天有點搞砸了。」這並非葛倫基第一次有類似行為，上一場他先發對上運動家，也曾在投手丘上用右手比出暗號與馬多納多溝通。

去年太空人隊因為打者群「偷暗號」被揭發成為眾矢之的，而曾得過賽揚獎殊榮的葛倫基今天直接把暗號說出來，讓不少網友會心一笑，認為即使對手知道葛倫基要丟什麼，也無法從他手中討到便宜。

(中時 )