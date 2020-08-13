武陵長紅茶手工冰淇淋清甜不膩，具長紅茶獨特溫醇的果香。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵隱藏版杭菊紅茶冰淇淋，有菊花的清香、紅茶的回甘，一上架隨即被遊客掃光。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

超商冰品大戰開打，武陵農場也宣布冰淇淋大賞登場，推出「黃綠紅」系列，分別是杭菊、青茶、紅茶等口味，另有隱藏版杭菊紅茶冰淇淋，創意構想源自「菊普茶」，經過無數次研發，調配最佳比例，有菊花的清香，紅茶的回甘，彼此襯托互補，毫無違和感。

武陵高山杭菊花朵大且花瓣厚，耐泡且色澤優，每年300多項農藥殘留檢測均無農藥檢出，於2018年取得農產品產銷履歷，供消費者追溯栽培過程。杭菊手工冰淇淋首創以武陵杭菊萃取後製成，除了吃到手工冰淇淋的綿密感，更有杭菊獨具芬芳，是市面上獨有的口味。

武陵茶園位在海拔2000至2200公尺的山谷間，使用雪山下最源頭的溪水灌溉，以潔淨無汙染雲霧滋養，茶葉經小綠葉蟬適度叮咬，形成獨特香味。武陵長紅茶手工冰淇淋吃得到手工冰淇淋的綿密感，口感清甜不膩，具長紅茶獨特溫醇的果香。

副場長胡發韜表示，各款冰淇淋皆含絲滑順口的牛奶，每一口都感受得到風味香濃且質地細緻的好滋味。秉持「創造屬於武陵農場獨特農特產品口味冰淇淋」的初心，藉由茶香回甘、杭菊清香及優雅奶香冰淇淋增添豐富口感層次，來山上避暑的遊客千萬不要錯過品嚐武陵限定的「黃綠紅」及「隱藏版」冰淇淋。

(中時 )