連日發生美國衛生部長口誤「President Tsai」發音成「「President Xi」事件及總統脫鞋子假消息；蔡英文總統今在臉書表示，比起討論稱呼名字有沒有口誤，或是澄清脫鞋子的假消息，她更希望大家能一起關心臺灣的外交進展；這些外交成績，希望給第一線拚外交的同仁肯定。

她說，這幾天，是臺灣在國際舞臺上的重要時刻。日本訪團來弔唁李前總統，美國訪團來交流防疫經驗，捷克參議院議長即將率團來訪。同一時間，在香港動盪的局勢下，國際社會也把更多眼光，放到了同樣處在守護民主自由第一線的臺灣。

她指出，昨天晚上，她則透過錄影演說，再次向美國華府智庫的朋友，說明了臺灣當前面臨的挑戰，以及我們願意和理念相近國家團結一致，作為印太地區自由民主堅實堡壘的決心。

她表示，這些外交成績，要歸功於許多人的共同努力。我想請各位辣臺派，一起給在第一線拚外交的同仁肯定，也一起把臺灣的主張，傳達給全世界吧！

(中時 )