于美人透過手機分享某夜店打出緬懷羅霈穎的雷射字樣。（李承陽攝）

送給羅霈穎的紙房子、精品、紙錢均相當霸氣奢華。（盧禕祺攝）

已逝藝人羅霈穎12日晚間在親朋好友們的陪伴下過完冥誕派對，今（13日）下午1點40分左右，負責靈堂大小事的星友于美人照慣例至靈堂報到，她表示派對在靈堂辦到10點，結束後自己又去殯儀館燒紙錢，特別的是，為懷念「東區羅姊」，台北某知名夜店更在店內營業時間打出雷射「Eva Lo we love you forever」字樣，足見羅霈穎生前廣結人緣。

于美人還說因為這幾天跑靈堂忙東忙西，回家都累到睡著一覺到天亮，沒有夢到羅霈穎，笑說：「感謝她體貼。」另于美人也提到，近日忙靈堂的事務，被媒體形容「盡心盡力」，結果有4位歌手及演員已找她預約包辦未來後事，讓她無奈笑說：「我又不是做殯葬業的。」

稍後于美人也和靈堂業者搬出庫錢和偌大的紙房子，要送給在天上的羅霈穎，錢有台幣跟人民幣等面板，房子則是別墅，有僕人跟一台白色進口車，另還有紙做的化妝品跟精品小物。

(中時 )