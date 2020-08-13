三星（Samsung）今(13)日在台正式宣布Galaxy Note20系列上市時間與價格。三星指出，自Galaxy Note系列在台推出，截至2020年第二季為止，以累積銷售近320萬支，可見得台灣消費者對Galaxy Note系列手機的喜愛。Galaxy Note20 5G系列則預期透過創新的筆記功能、專業攝影以及跨裝置協作功能，帶來使用者工作與娛樂結合的新體驗。

三星Galaxy Note20系列共有Note20 5G以及Note20 Ultra 5G兩款機種。今年度Galaxy Note系列專屬的筆記功能有大幅提升，S Pen書寫延遲大幅降低，書寫時更有真實感，支援遠端遙控3.0（先前Note 9 / Note 10推出時的遠端遙控功能都仍保留），新增五種感應手勢可連結慣用動作（回主畫面、回上一頁或開啟特定應用程式等），讓S Pen再顯魔法，更隨心所欲。Samsung Note則搭配新增筆記總管、語音同步筆記、還有PDF匯入筆記，以及將筆記轉為PPT格式等功能，讓你透過Galaxy Note20更能掌握工作，展現競爭力。

另Galaxy Note20系列搭載專業錄影功能，可以指定前、後、或是全向錄音功能，或搭配藍牙耳機來收音，替慣用手機進行錄影拍攝的使用者，帶來更符合使用需求的錄影方法。相機規格上，Note20 系列都支援三攝方案，Note 20 Ultra搭配108MP主相機、12MP超廣角相機、12MP遠距鏡頭；Note20則是僅有主鏡頭與Ultra不同，為64MP主鏡頭，其餘超廣角與遠距鏡頭規格與Note20 Ultra相同。

根據三星公布，Galaxy Note20系列都搭配雙卡槽，Note20o Ultra則是三選二設計，可使用雙卡或是單卡+microSD可擴充。Note20提供星霧金、星霧綠、星霧灰三種顏色；Note20 Ultra則是提供星霧金、星幻白、星幻黑等三種顏色。在台上市的Galaxy Note20系列都是採用高通Snapdragon 865+處理器，Note20為6.7吋 Super AMOLED Plus螢幕、Note20 Ultra為6.9吋Dynamic AMOLED 2X 螢幕，支援120Hz螢幕更新率。雙機在台上市價格為：

＊Galaxy Note20 (8GB+256GB)：NT$35900

＊Galaxy Note20 Ultra (12GB+256GB)：NT$NT$43900

＊Galaxy Note20 Ultra (12GB+512GB)，僅有星霧金款式：NT$46900

對比2019年Galaxy Note10系列在台上市價格，由於RAM與ROM配置都與Galaxy Note20相同，升級支援5G之後，價格上揚至少4000元。Note20 Ultra則比Note10+g至少上漲7000元，入手並不簡單。

針對Galaxy Note20系列，三星今年度提供更多官方配件，包含全透視感應皮套、LED皮革翻頁式皮套、織布背蓋、皮革背蓋、透明防撞背蓋、立架式保護皮套、薄型背蓋（矽膠材質）、透明立架式背蓋以及無線閃充充電座（支架版），其中透明立架式背蓋、透明防撞背蓋是先前從未推出過的保護配件，星粉可以多多參考。

三星為Galaxy Note20系列推出多款保護周邊。（黃慧雯攝）

三星宣佈Galaxy Note20系列將在8月28日上市，8月17日12:00起，至8月24日23:59止，預購提供Galaxy Buds Live無線耳機。上市後，8月28日至10月31日止，上網登錄可獲得JBL 真無線藍牙耳機TUNE 225TWS開賣禮。在三星智慧館、三星商城在預購期間的通路好禮如下表；8月17日至19日在指定三星智慧館預購Galaxy Note20 5G系列，符合排隊資格者可在8月26日至31日在預購指定門市可憑預購序號取貨，並且獲得限量排隊禮。8月26日三星也將在微風南山旗艦體驗館舉辦預購取機活動，前100名排隊者（07:30開放排隊）有機會抽中三星4K電視、三星Galaxy Tab S5e以及Galaxy Watch Active2等禮物。

Galaxy Note20系列在三星通路預購禮（上）與限量排隊禮。（黃慧雯攝）

順帶一提，與Galaxy Note20系列同台發表的Galaxy Watch3以及Galaxy Buds Live無線耳機，都預計在8月21日正式上市。Galaxy Z Fold2可折疊螢幕手機則預計在9月1日迎來單獨的發表會，更詳細的規格與功能預計屆時才將公開。三星旗下首款5G平板Galaxy Tab S7、Tab S7+則尚未公布在台上市時間與價格。

(科技)