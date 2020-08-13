內鬼有詭？！蘇震清「收風」亂檢步調 李恆隆7天提訊4次

檢調持續追查立委涉賄案，要釐清賄款金流，以及要揪出通風報信的內鬼，因為這回檢調搜索行動，全因蘇震清提前「收風」，發現他已經在滅證，打亂了檢調的偵辦步調。北檢今（13）日再次提訊前太流董座李恆隆，其實近日來，北檢密集提訊，光是李恆隆在短短7天就被提訊4次。

記者：「身體還撐的住嗎？有什麼要跟檢方澄清的。」舉起雙手揮一揮，前太流董事長李恆隆走下囚車後，看似神情輕鬆，但北檢連續多天大動作借提李恆隆，還有被策動轉污點證人的白手套郭克銘。細數李恆隆遭提訊次數，7日在北機組提訊，接著10日、12日和13日都到北檢，短短7天就提訊4次。

北檢密集提訊，首要任務就是要將李恆隆的自白，和污點證人郭克銘的說詞進行交叉比對，另外傳出有知名律師通風報信，民進黨涉貪立委蘇震清在搜索前就把手機丟水溝，還製造假的還款紀錄，內鬼李恆隆究竟知不知情？

記者凌毓鈞：「檢調原本要在高雄市長補選後才要進行收網，但疑似有內鬼通風報信，民進黨涉貪立委蘇震清開始進行滅證。」

民進黨立委蘇震清涉賄遭收押，民進黨廉政委員會決議將蘇震清停權3年，蘇震清也主動請辭中常委、中執委，看似替綠營劃清界線，卻也被猜測是不是想斷尾求生。

國會涉貪醜聞越演越烈，北檢借提動作頻繁，要將弊案關鍵被告的金流跟內鬼，一個一個揪出來。

(中時新聞網)