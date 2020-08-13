男友和妳分手後立刻「無縫接軌」發展另一段感情，就已經夠令人傷心，如果他的新女友竟然是自己的親姊姊，到底該如何面對？一名年輕女子在網路分享自己不堪的遭遇，表示事情已經發生5年但仍無法釋懷，而前男友當時還厚臉皮跟她說：「妳姊會裝沒事 妳也『不用尷尬』」，眾多網友看了忍不住飆罵：好噁心！

「如果妳的姊姊和你前任在你們在一起時就時常和你另一半出去玩，到最後你們分手後他們卻在一起了，妳會怎麼面對妳姊姊呢？」一名年輕女網友在社群媒體Dcard發表《姊姊和前任在一起》一文。

「其實以上是我的親身經歷，從我和他分手後前任無縫接軌到現在，他們也已在一起約4年，上來發文是想問問大家會怎麼處裡面對這樣的事情？」女網友表示，「到目前還是覺得深深的被家人背叛，心情從剛開始的憤怒轉為難過再到心寒，從事發當下到現在完全沒有和我姊姊講話過，每一次的家庭聚餐旅遊總是讓我心情不愉快」。

女網友說其實想恢復以前和姊姊要好的日子，但這件事情一直在心中無法介懷，也無法原諒。她並附上一張截圖，顯示當時前男友厚臉皮的「勸」她一句話：「妳姊會裝沒事 妳也不用尷尬」。

眾多網友看了原PO的遭遇，忍不住飆罵：「姐姐好婊，當沒這個姐姐」、「好噁心，我是說那兩個。而且會搶妹妹男朋友的人是多缺愛？天下的男人是都死光了？光想到跟親戚共用過一個人就噁了還親姊妹」、「直接在其他家人面前翻臉阿，當面問清楚，臭婊」、「妳家長輩沒盡到應盡的義務，這種事不出來關心 難道要等到鬧到家破人亡才出來嗎」。

(中時新聞網)