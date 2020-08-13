立委楊瓊瓔（左）爭取下鄉考照服務，並召集志工支援監理站人員，方便民眾就近考照。（王文吉攝）

考駕照免奔波，立委楊瓊瓔13日與豐原監理站、神岡區公所、新庄里辦公處及新庄社區發展協會合辦下鄉機車考照活動，共有81位民眾前往新庄里新和宮前廣場考照。大部分的年輕人對於人生的第一張駕照，非常興奮與緊張，通過率高達8成，考過的民眾臉上充滿喜悅。

機車下鄉考照超熱門，神岡新庄里新和宮考場13日上午出現一波波應考人潮，監理站人員忙進忙出，有些考生在旁勤加練習，絲毫不敢大意，總共81人參加筆試，隨後路考；陪考者家人逾百人，廣場熱鬧滾滾，民眾都希望監理站多多舉辦下鄉考照，方便民眾就近參加。

年近60歲的長者也到場考照，她說，自己騎機車快40年，從每輛2萬多元全新機車騎到每輛6萬多元，前後騎了5輛，技術駕輕就熟但遵守交通規則，從沒被罰，不過「騎身分證」終究不好，她要考取駕駛執照給子孫當模範。

楊瓊瓔表示，當地居民反映機車考照須遠赴豐原監理站，極為不便，希望能爭取就地考照服務，隨即邀請豐原區監理站、神岡區公所、新庄里辦公處、社區發展協會等單位共同研議，豐原區監理站也基於「便民、利民」原則，同意下鄉辦理機車現場考照服務。

楊瓊瓔出面協調下鄉考照場地及人力，她說，下鄉考試最麻煩的是「人力不足」的問題，一場下來至少需要20名服務人員，他找來10多名志工，經訓練後就可上場，這讓監理站下鄉服務的意願提高。

監考人員說，下鄉機車考照一次完成體檢、報名、筆試、路考、講習及發照等，依過去經驗，筆試通過率約8成，但有些大專學生自認題目簡單，一時大意，還是沒過關。路考部份，因應考者都會先行練習，及格率約9成5，至於筆試，只要熟讀相關資料，絕對可以過關。

(中時 )