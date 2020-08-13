元太(8069)與TCL華星光電合作製造電子紙TFT背板及大尺寸電子紙看板的市場應用推廣，TCL華星光將採用8.5代TFT面板線生產線製造42吋電子紙TFT背板，為全球首度以8.5代線生產大尺寸電子紙背板，也是目前全球製造電子紙TFT背板最大的世代廠，不但有助於優化電子紙背板的生產成本效益，未來也將能製造更大尺寸的電子紙面板，更加提升電子紙TFT背板的生產效率。

元太董事長李政昊表示，TCL華星在全球大尺寸面板出貨數量名列前茅，在LCD及OLED產品的投入及成果，市場已有目共睹，雙方開啟電子紙的合作專案，將能提升大尺寸電子紙的生產製造實力，為市場提供更優質的電子紙看板，同時也讓電子紙生態圈夥伴組成更加多元化。

元太結合TCL華星於大尺寸面板生產製造與銷售的優勢，不僅為電子紙生態圈加入多樣性外，透過與TCL華星的合作，將能更深入共同耕耘電子紙看板在交通、醫療、教育等公共顯示器應用，推動電子紙產業成長。

(時報資訊)