嘉澤(3533)受惠於遠距生活，第2季稅後盈餘8.99億元，年增1.16倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為8.69元，累計上半年每股盈餘為12.68元，不過亞系外資認為，由於嘉澤第2季基期已高，且擴充基座需求減弱，加上子公司嘉基(6715)最大客戶面臨訂單大量削減，預估嘉澤第3季合併營收將季減11%，給予嘉澤「中立」評等，目標價為450元。

NB及伺服器因居家辦公及線上教學需求暢旺，嘉澤第2季業績亮眼，第2季合併營收47.35億元，季增51%，創下單季歷史新高，營業毛利為20.28億元，季增80.75%，單季合併毛利率為42.83%，年增10.07個百分點，稅後盈餘為8.99億元，季增1.18倍，年增1.16倍，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為8.69元；累計上半年合併營收為78.72億元，年增14.74%，營業毛利為31.5億元，年增43.51%，合併毛利率為40.02%，年增8.02個百分點，稅後盈餘為13.12億元，年增79%，每股盈餘為12.68元。

受到客戶拉貨力道趨緩影響，嘉澤7月合併營收下滑至13.25億元，月減11.13%，為今年2月以來單月低點，累計前7月合併營收為91.93億元，年增11.63%。

亞系外資最新報告指出，雖然嘉澤第2季財報優於市場預期，且我們認為，嘉澤受惠於AMD伺服器市佔率增加，以及2021年將增加採用Intel Whitley平台，可望推升ASP及毛利率，伺服器將成為嘉澤2021年營運成長主要動能，但因嘉澤第2季基期已高，且擴充基座需求減弱，加上子公司嘉基最大客戶面臨訂單大量削減，預估嘉澤第3季合併營收將季減11%，維持嘉澤「中立」評等，目標價為450元。

(時報資訊)