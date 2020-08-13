為消除恐龍法官，立法院三讀通過的國民法官法將在2023年上路。蘇揆今在行政院會對法務部、內政部、勞動部及教育部下達指令，要求務必做好準備。例如勞工擔任國民法官雇主要給公假，否則將會受罰。

國民法官還有2年半時間就要上路審案，蘇揆在行政院會要求法務部就所規劃的因應作為積極落實，全力協助對檢察官的在職教育訓練，並配合司法院共同辦理模擬法庭演練，更要提供檢察官足夠的資源，來執行「卷證不併送」等新制度。讓全國檢察官屆時都能精緻偵查、準備充足，在國民法官的審判庭上，代表國家追訴犯罪，贏得人民信任。

蘇揆也要求內政部讓戶政系統妥適配合國民法官選任程序，協助地方政府完成每年的國民法官初選名冊。

而針對公假問題，蘇揆要求勞動部主動向企業雇主多做宣導，如所屬勞工獲選為國民法官執行職務期間，應給予公假，不得刁難或給予不利對待。

此外，蘇揆也說，教育部應將國民法官新制，落實於各級學校教育中，讓孩子、學生乃至全體國人，對新制都能有足夠的認識，進而產生認同，提升全民法律素養。

政務委員羅秉成表示，勞工被選任為國民法官，雇主依法要給公假，不僅不可刁難，也不可給勞工不利處分，否則將會受罰。他也說，政院希望新制在2年半不到的時間能夠順利上路，很重要的是引入國民經驗跟感情到法院來，讓法院更加透明，也涵養公民責任，甚至讓公民素質提升，「這是一個里程碑性質的司法改革法案」，彰顯「做法官人人有機會」。

(中時 )