解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校13日表示，近日，中國人民解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

張春暉說，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

張春暉強調，戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

上一次張春暉以發言人身分出來發表對台警告，是在2月9日，針對賴清德訪美時，解放軍的繞台行動。

當時張春暉在談話中介紹，2月9日，解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。

(旺報 )