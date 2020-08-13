部基本工資審議委員會議即將在8月18日召開，全國產業總工會表示，回顧多年來，每每論及基本工資調整議題，雇主團體總是一味的反彈抵制，而「全球性的經濟不景氣」成為政府和雇主團體凍漲基本工資的理由，從歷次基本工資不合理的「凍漲」或「微調」過程中，多數勞工不僅沒有享受到經濟成長的果實，更因企業長期忽視照顧勞工基本生活安全的社會責任，造成勞資間所得分配的極度不公平，導致年輕人始終難以擺脫「低薪」的勞動環境。

雖然自總統蔡英文執政以來，基本工資每一年都溫和的、漸進的調漲，但因過去數十年來長期壓抑的結果，目前國內的基本工資仍然偏低。全產總指出，原因為1997年至2006年基本工資「凍漲」，在那10年間台灣經濟成長的年平均成長率為4.81％，基本工資卻是凍漲，致使國內邊際勞工完全沒有享受到經濟成長的果實。

全產總表示，依OECD訂定的「低薪族」標準為「薪資中位數的2／3」。以行政院主計總處公佈的2018年薪資中位數為49萬元計算，台灣勞工每人每月薪資收入只要在2萬7333元以下，就被歸類為所謂的低薪族，而對照國內目前基本工資月薪僅有2萬3800元。

全產總提及，今年新冠肺炎疫情衝擊全球，台灣也無法倖免，但國際間諸如韓國、澳洲、約旦等國家依然在明年調漲基本工資。因此，在政府已對受影響的相關產業提出特別的紓困和救濟方案後，雇主團體實不應再以此作為「凍漲」基本工資的理由。

訂定基本工資的目的，在於照顧勞工及其家庭最低生活安全，全產總認為，唯有制度性推升基本工資，才足以保障弱勢勞工生活，呼籲勞資政三方代表，應藉由本年度基本工資審議，摒棄過去的成見和不理性，客觀地就各項社經指標和數據進行公正的解讀與對話，及早建構真正能夠提供勞工生活安全保證的合理工資基準。

(中時 )