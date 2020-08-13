清潔隊員見垃圾車被砸，深感無奈。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市西港區12日傍晚發生一起惡煞砸車事件，邱姓男子因不滿清潔人員阻止他倒垃圾，竟持鐵管攔車，還砸壞垃圾車車燈，嚇壞在場民眾，警方到場處理，原本以為是單純糾紛，沒想到竟然是某工廠員工傾倒事業廢棄物遭清潔人員制止，一時氣憤才動手，警方訊後除將邱男依妨害公務罪、毀損等罪嫌送辦外，南市府環保局也要追查廠方開罰。

佳里警方調查，環保局清潔隊西港區隊垃圾車昨日傍晚出勤清運，途經永樂里大塭寮一帶時收垃圾時，47歲的邱姓男子拿了數包大垃圾袋就往車上丟，清潔人員發現內含事業廢棄物，告知不可再丟後就駛離現場，邱男不忿開車堵住垃圾車行進路線，並持鐵管砸毀垃圾車方向燈，民眾出言制止並報警處理，邱男仍「氣噗噗」逗留現場不願離開。

西港分駐所員警到場處理，問明事件原委，邱男共稱自己是工廠員工，從事營建、組合屋相關業種，廠方每天都會有一些零碎廢料，混雜在一般垃圾中，要員工拿到垃圾車丟，已經有一段時間，以為沒有關係，當下認為遭到刁難才不爽動手，沒想到吃上官司，也讓廠方行徑曝光。

南市府環保局佳里、西港區隊隊長周連勝指出，根據廢棄物清理法，一般廢棄物若未做好分類，清潔隊有權拒收，也可對民眾開罰1200元以上罰鍰，而事業廢棄物須自行或委託特定單位處理，垃圾車不收運，近期發現有公司將事業廢棄物參雜在一般廢棄物中丟棄，違者最高可處6000元以上300萬元以下罰鍰，清潔隊也會不定期實施「破袋稽查」，希望業者不要有僥倖心理。

目前環保局針對南市工業區生活廢棄物可透過隨袋徵收方式，向環保局申請，通過後繳付費用就能專車收取，學校、廟宇也都可透過此方式處理垃圾。

(中時 )