台中市政府勞工局舉辦2梯次「視障按摩據點參訪交流」，提升台中市視障按摩業者市場競爭力。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府勞工局舉辦2梯次「視障按摩據點參訪交流」，13日勞工局長吳威志帶領20多家據點負責人、視障團體理事長，參訪「財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心」及「光復新村創業青年服務中心」；希望透過標竿企業交流觀摩，提供各據點更多經營學習管道及創造力。

勞工局表示，市府積極輔導視障按摩產業，除邀請專家學者實地訪視，協助解決經營問題，更提供設施設備補助、環境清潔服務、服務品質提升課程，每年度也會辦理視障按摩推廣行銷活動，今年首次舉辦標竿企業異業交流參訪。

吳威志說，參訪的麥子庇護工場置身於觀光工廠中，因經過訓練的身心障礙員工導覽鞋業文化、歷史及製鞋流程外，庇護員工還會化身小小匠師，親手製作小巧可愛的真皮飾品；還有拼貼藝術「蝶古巴特（Decoupage）」DIY教學。

光復新村創業青年服務中心提供專業導覽，由解說人員帶領逐步認識基地特色店家，探索老眷村的歷史足跡，經由面對面交流，了解基地進駐青年不但創意無窮，還有人更是因為友善土地、關懷人群的初衷，希望藉由自身創業，以創意來創造共好。

吳威志表示，不同領域的勞工相互交流，可學習到平常不會注意到的問題，進一步對自己的工作產生新想法，像庇護工場對身障員工提供的各項職場協助、技能提升的教育訓練、職業生涯的發展規畫及無障礙環境的經營建構，都能讓視障按摩師對於身障者從事勞動工作有更廣闊的思考和想像。

創業青年對事業體的經營管理、新創事業的創意及創業的動能活力，也能夠刺激視障按摩經營新思維；視障按摩師以身障工作者的身份獨力經營事業的經驗，也能回饋給庇護工場和創業青年，作為規劃和推展業務的參考。

勞工局強調，為協助視障者提升市場競爭力與職業能力，市府除提供職業訓練與就業輔導外，對於未從事按摩的視障者，也開辦大型視障音樂會推廣視障樂團，補助視障樂團進修課程、行銷拓展、樂器設備，並設置勞工局話務中心，進用5位視障話務人員，推動視障者從事值機工作，開拓視障者更多元職類。

(中時 )