台積電(2330)今天吹起反攻號角，收盤上漲10元，帶動指數開高後震盪，台股終場以12763.13點作收，上漲92.78點，漲幅0.73％，成交金額2362.43億元。

分析師指出，台股今天隨美股收高反彈，指數遇5日線壓回，持續沿10日均線整理，前高反壓不易突破，短線KD、RSI轉弱，指標仍有可能短空修正，但下有月線支撐，且中長期均線格局維持正向，在技術面多頭尚未破壞下，有利盤面類股輪動表現。

台幣盤中雖然維持升值，但近期升值趨緩，後續若台幣持續由轉升為貶，不利資金行情。外資在台股現貨整體維持賣超，期貨未平倉多單也呈現減少，借券餘目前水位仍在低檔，顯示外資近期相對謹慎。投信近期在集中、櫃買市場同步減碼，法人整體偏向負向，短期盤面多頭氣勢已遭壓抑，但下檔支撐也不弱，不宜追高殺低。

櫃買指數收在162.62點，下跌0.29點，跌幅0.17％，成交金額486.94億元。

(時報資訊)