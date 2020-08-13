台積電南科晶圓十八廠投資計畫，與Google在南科將興建的資料中心，創造台南區大量就業機會，興富發(2542)董事長鄭志隆說，台南市無論東區還是西區都是不斷的外擴，未來房市發展「不得了」!!目前公司在台南的3筆土地都已開發，目前正在尋找適合的土地，「有多少買多少」。

對於公司獵地規劃，鄭志隆說，也很想在北部買地，但真的並不容易，8月底會在江翠段推出案子，另外關係企業在基隆有取得個案，目前看來全省土地以中部和南部最多，最近在青埔也買了一些地。他說，公司沒有囤地的習慣，只是建照申請時間較長，台中及高雄等前些年買得地，待建照下來後就會陸續推案。

台積電及Google的投資計劃，加上產業群聚效應，台南房市近期表現十分熱絡。鄭志隆說，公司在台南市政新灣區推出總銷約58億元的預售案「愛琴海」，7月15日正式公開單戶，三週銷售衝破250戶。他說，此案地下5樓、地上34樓，將成為是台南市最高的大樓，小坪數23~24坪2房產品總價約500萬元，十分受到消費者的青睞，是現在銷售的主力，至於3房及4房產品也都去化一半了。

近來台南市房價漲幅高居六都之冠，就內政部2019年第4季全國及六都住宅價格指數，台南市住宅價格指數年漲幅高達4.85％，且近幾年交易量持續增加，根據房仲業者調查逾3成台南人看漲房市。鄭志隆指出，台南目前最熱區域為雙蛋黃的新安平，而由五期重劃與其延伸的國平重劃區，統稱為「市政新灣區」，既享有市政中心的生活機能，又鄰近國際遊艇城的渡假海灣，已吸引許多南科的中高階主管紛紛選址新安平定居。

興富發台南預售案「愛琴海」預計將在下週開工，工程時間約3~3.5年，規劃為A棟一層12戶、4電梯/B棟一層12戶、4電梯，總戶數為795戶，其中含9戶店面，共有693個車位，店面66～69坪、住家23～46坪。此案目前鎖定兩種客層，第一種就是首購年輕人，以2房為主力，訴求訂金到交屋28萬起，第二種則是鎖定熟齡換屋族，台南房價相較北部便宜太多，但租金行情卻不低，加上低利率時代，帶動租不如買風潮，讓該案成為投資置產的好標的。

(時報資訊)