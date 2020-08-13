威潤(6465)攜手義隆(2458)最新宣布，將於人工智慧(AI)領域進行合作，共同開發符合未來市場需求的智慧車聯網(Video Telematics)解決方案，此舉等同宣告威潤正式進入AIoV（AI+IoV, 智慧車聯網）時代，將能進一步提高威潤競爭優勢、開創更大市場價值。

義隆、威潤認為，雙方基於產品研發、技術互補、資源共享、市場開展等共識展開合作，未來不排除長期策略結盟、擴大雙方合作層次與緊密關係的可能。威潤也透露，將持續與更多合適的策略夥伴締結合作，整合各家廠商的優良技術與資源，研發MIT的智慧車聯網(Video Telematics)解決方案打世界盃。

義隆是人機介面晶片領導廠商，專精於觸控螢幕晶片、觸控板、指紋辨識與人機介面等研發及模組化解決方案，並於2019年宣佈跨入AI領域，積極佈局相關技術與人力，將應用全力轉型朝AI發展。其關係企業義晶也積極投入車聯網產業解決方案的成長性，集團鎖定智慧交通偵測器作為利基市場，已順利開發以360度魚眼鏡頭結合AI影像辨識車流的城市車流解決方案。義隆表示，預估未來三年除了在AI投入的人力資源將超過百人以上，並將持續投資此領域將佔總研發費用15%~30%，期許將AI成為公司未來技術發展與成長動能。

威潤自成立以來即專注於後裝市場自有品牌衛星定位監控產品之開發與行銷，憑藉著強大的研發能力、穩定和高客製化的產品、專業的服務及豐富的市場經驗，威潤已是日本車載資通訊市場第一品牌、全球車載資通訊市場知名品牌，並逐步吸引北美大型系統整合商、日本前三大電信商、日本最大汽車零件製造商、及多家知名車廠等客戶前來洽談合作。看好結合影像處理、AI技術、及衛星定位監控產品的智慧車聯網解決方案為未來市場發展趨勢，威潤積極結盟擁有專精技術的優良合作夥伴開發相應解決方案，期能透過資源整合發揮最大綜效，逐步轉型為智慧車聯網供應商，搶攻市場商機。

威潤過去經營模式以供應硬體產品給全球系統整合商(System Integrators, SIs)為主，自去年開始投入智慧車聯網方案後，藉由調整營運模式與產品設計，提供衛星定位監控硬體+AI+車隊管理軟體等、完整高價值解決方案，將能夠更有效的滿足前裝市場及後裝市場的需求，配合未來售後服務與升級機制，未來每銷售一套，除了提升利潤率，也將增進客戶的黏著度與持續的利潤回饋模式和市佔率; 此外，目前國內有許多優質廠商在AI領域所擁有的技術，甚至已經超越北美市場的領導廠商。因此，威潤正努力把握此契機，結合各家策略夥伴的經驗、技術與資源，期能共同創造彎道超車的綜效，一舉成為北美或其它區域智慧車聯網整體解決方案的技術領導者。

威潤在衛星定位監控硬體市場累積豐富的開發經驗，於北美、日本更擁有品牌及通路優勢，透過與義隆的合作，恰好可以補足公司較為欠缺的AI及影像處理技術，目前雙方正積極推動智慧車聯網解決方案的開發，整合義隆帶有AI的行車安全輔助(ADAS)與駕駛行為管理(DMS)技術、及威潤硬體研發經驗，發展符合市場需求的產品，並進一步透過威潤的通路與品牌推廣至商機龐大的北美、日本等高端市場。

(時報資訊)