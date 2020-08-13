澳洲在經濟解封後重拾成長動能，帶動7月新增就業持續大幅成長，惟就業增長力道不足以彌補暴增的求職人口，導致失業率仍小幅攀升，再創22年新高。

澳洲統計局周四公布，繼6月就業暴增21萬800人後，澳洲7月就業人口再增加11萬4,700人，遠優於經濟學家預估的新增4萬人，但與3月開始實施防疫封鎖措施時的新增就業數相比，仍減少50多萬人。

數據亦顯示，7月的求職待業人口首度突破100萬人。參與率上升0.6個百分點，達到64.7%。因此，失業率仍由4月的7.4%微升至7.5%，創下1998年底以來新高，但低於經濟學家預估的7.8%。

報告指出，7月兼職就業大幅增加7萬1,200人，成為帶動整體就業增長的主力。全職就業增加4萬3,500人。

Capital Economics分析師表示，維多利亞省再度實施嚴格的防疫封鎖措施將拖累整體就業市場，澳洲7月份的就業復甦可能在未來幾個月消退，屆時失業率將急升至8.5%。

(時報資訊)