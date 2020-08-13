立委助理共諜案被 欲取蔡英文健保就醫資料被拒 15:002020/08/13 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 檢調發現陳惟仁等人共諜案，一度鎖定蔡英文的病歷紀錄。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦前立委助理陳惟仁等共諜案，發現陳等人除了發展組織，還企圖吸收衛福部資訊人員，取得總統蔡英文的健保就醫病歷，但遭拒絕沒有得逞。 檢方發現，2017年6月起，陸方對台情蒐機關的「黃冠龍」指示陳惟仁設法承包政府部門資訊管理系統外包廠商人員，從中取得入出境紀錄及健保資料等。 陳惟仁於是鎖定衛福部健保資料庫，並由外包商中找到一位黃姓資訊人員，直接表明大陸地區要出價委請黃，以駭客攻擊的方式侵入健保資料庫，並取得蔡英文的健保就醫病歷資料，不過 被黃斷然拒絕而未遂。 (中時 ) #健保 #資訊 #人員 #蔡英文 #病歷 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒配套就想蓋 松山內湖社宅暫緩 04:102020/08/13 地方新聞 總統勉台商 掌握南向新契機 04:102020/08/13 產業特刊 網傳蔡英文接見日本團脫鞋 真相大白了 07:462020/08/13 政治 蔡對美智庫演說 重申兩岸8字箴言 04:102020/08/13 政治要聞 黎智英喊話 蘋果一定撐下去 04:102020/08/13 兩岸要聞 硬拗才是無知 04:102020/08/13 論壇廣場 300萬故事連環爆 時機太巧合 04:102020/08/13 社會新聞 司法重大變革 國民法官法2023年1／1上路 04:102020/08/13 社會新聞 馬英九呼籲蔡總統：勿歧視陸生、陸配及小明 12:062020/08/13 生活 小英稱新南向是關鍵國家戰略 04:102020/08/13 政治要聞 社會熱門新聞 重機停河堤汽車停車格 4天後驚見慘狀 木柵車主飆罵：鼠輩 - 社會 致命「性」吸引力？狂聞粉紅安全帽 內褲男趴機車「動次動次」 - 社會 楊麗花亡夫私生子是真的！官司定讞 法官認有親子關係 - 社會 男師激戰小20歲女學生78秒下場慘 他出面喊冤：我們是情侶 - 社會 男師交纏小20歲白嫩女學生 全身鏡前合體 「四腳獸」片外流 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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