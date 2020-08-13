台北地檢署偵辦前立委助理陳惟仁等共諜案，發現陳等人除了發展組織，還企圖吸收衛福部資訊人員，取得總統蔡英文的健保就醫病歷，但遭拒絕沒有得逞。

檢方發現，2017年6月起，陸方對台情蒐機關的「黃冠龍」指示陳惟仁設法承包政府部門資訊管理系統外包廠商人員，從中取得入出境紀錄及健保資料等。

陳惟仁於是鎖定衛福部健保資料庫，並由外包商中找到一位黃姓資訊人員，直接表明大陸地區要出價委請黃，以駭客攻擊的方式侵入健保資料庫，並取得蔡英文的健保就醫病歷資料，不過 被黃斷然拒絕而未遂。

(中時 )