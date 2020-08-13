美廉社今天開放預購口罩，沒想到全台5萬盒，竟8分鐘就被掃光，許多人特地起個大早排隊都沒買到，想不透5萬盒口罩都跑去哪？有美廉社店員透露口罩被秒殺的關鍵原因，以及能搶到100個名額的店，靠的是店長「結帳功力」。

名嘴狄志為在臉書表示，今早6點20分到美廉社準備排口罩，結果已經排了40幾人，他昨天就問過店員「預購得到嗎？」店員回答：「這是全台搶！機器刷得過就買得到，刷不過就是沒了」，沒想到狄志為真的只差一點就排到了，讓他崩潰直呼：「白跑一趟！差3個人…殘念」。

由於美廉社並未限定各店配額，有網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩神社》指出，買不買得到，全靠各店店員「拚手速」，有的店5分鐘、有的店10分鐘才賣完。根據在各分店排隊的網友回覆，大多只有在排隊隊伍的前5、6個買得到，不過也有人說自己是排在第20個也有買到，令眾人羨慕，直誇「店員手速好快」，還有人說「我這間店搶到100個名額，店長Key單很厲害，先打發票再收現金」。

美廉社昨(12)日宣布，今(13)日起至8月25日，不限身分開放民眾預購南六醫療口罩，全台限量5萬盒，一盒50入，每盒259元，每人最多限購5盒，不料今天一開放沒幾分鐘就被秒殺。

(中時新聞網)