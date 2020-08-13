新竹市林智堅今天搶先進入新竹水道取水口展示館參觀體驗，聆聽像是水管等物件，感受水的流動。（陳育賢攝）

新竹市文化局即日起在新竹水道取水口推出「細水逐流─水資源環境教育展」，市長林智堅今天也跟孩子們一起在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案。（陳育賢攝）

新竹市文化局即日起在新竹水道取水口推出「細水逐流─水資源環境教育展」。（陳育賢攝）

新竹市文化局即日起在新竹水道取水口推出全新常設展「細水逐流─水資源環境教育展」，以互動式及大型藝術裝置，帶領孩子看到完整新竹水系圖，並結合當代藝術與科普教育，讓民眾認識並珍惜新竹的水資源。

市長林智堅表示，新竹水道取水口過去深埋地下，市府花了4年多讓這個古蹟重見天日，也順應地勢加入溜滑梯、攀岩親子設施，讓孩子們來此玩耍，去年4月開館以來，已累計近5萬入館人次，同年更獲得國家卓越建設獎「最佳規畫設計類」金質獎肯定。

林智堅說，「古蹟再生」最重要的工作是修復後的活化，新竹水道取水口正是古蹟修復再運用的成功案例，未來展示館將作為隆恩圳綠帶的延伸，另還有明年中完工的兒童探索館、後年底完工的國際展演中心等，讓此區成為科技與藝文並重的優質生活圈。

林智堅今天也跟孩子們一起在戶外水畫牆上畫出水滴狀圖案，並進入館內參觀，聆聽日常生活中不被注意到的水聲，像是馬桶、蓮蓬頭等浴廁物件，感受水的流動，以及香山少年淨灘團用廢棄物做出的雜貨舖藝術裝置，藉此呼籲民眾珍惜水資源、重視海洋廢棄物問題。

文化局表示，「細水逐流─水資源環境教育展」新展是由策展人張馨之邀請多位當代藝術家，打造「細水逐流」系列作品，分別為「伏流聲響」、「新竹水系景觀互動牆」、「香山雜貨鋪」、「水寶戰士」、「戶外水畫牆」等，希望更多民眾造訪取水口。

張馨之則指出，藝術家蔡坤霖的「伏流聲響」用水管作為展區布置，並讓民眾把耳朵靠向水龍頭、馬桶前，聽水流聲響，從細節中發現水與生活習習相關。

「新竹水系景觀互動牆」則是藝術家黃義雄的作品，透過清楚明瞭的地圖與燈示，讓民眾了解隆恩圳、汀甫圳、頭前溪、客雅溪、南寮漁港等新竹市的水系相對地理位置，甚至能找出住家旁的水系是甚麼。

香山少年水環境巡守隊號召下完成的「香山雜貨鋪」，則以撿拾到的海洋廢棄物為素材，重新設計打造，吸引民眾關心海廢議題，提高愛惜水資源的意識；「水寶戰士」和「戶外水畫牆」，可以讓大小朋友實際親水、體驗水的創作。

「水資源環境教育展」開展時間為上午9點至中午12點，下午1點至5點，周一與民俗節日休館，戶外戲水池開放時間則為上午9點至下午5點（周一、周五及民俗節日不開放）。

(中時 )