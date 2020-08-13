COMING SOON 由 CSD 中衛發佈於 2020年8月12日 星期三

中衛口罩每次推出新款式、花色，就會引起網友討論，但官方臉書今分享「時尚新色」包括愛馬仕橘、Tiffany藍和卡地亞紅等，卻慘遭網友留言罵翻，根本就是看得到，卻買不到，既然如此就不要PO出來刷存在感！

中衛口罩於七月推出謝金燕「姐姐蕾絲款口罩」，8月初接著PO出月河家族，今又在臉書上轉貼文章表示，高級色口罩即將來臨，其中包括愛馬仕橘、Tiffany藍、卡地亞紅等，超級時尚的顏色。

不料貼文一出，竟引來大批網友狂罵，「疫情發生後，雖一直都在出貨，但真正需要的卻買不到，反而都是想圖利的人擁有」、「讓人買不到，就不要po出來刷存在感」、「不要再出特殊色了！讓大家都可以買到安心放心的台製口罩」。

甚至有人爆氣直言，「廠商根本就知道民眾買不到的事實，還不斷放消息吊胃口，做過頭了」並建議中衛口罩，可否用健保卡購買，每人限購一盒，否則網路永遠都是機器人在搶。

但也有網友跳出來緩頰，「買得到是本事，買不到就買別家！」為什麼要怪中衛出新色不能發文，她雖然也都沒搶到，但都是跟著實名制照領，大家冷靜一點，明年也可以買啊！做好防疫比較實在。

(中時新聞網)