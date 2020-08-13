民進黨高雄市長補選候選人陳其邁日前刊登「撐香港」廣告，民眾黨主席柯文哲昨批評「全部都是選舉操作」。民眾黨臉書今再表示，「撐香港」是國際共識，但只有民進黨蹭香港是撐香港，民眾黨撐香港就是消費，如此雙標，令人心寒。

民眾黨指出，如果817萬票選出來的總統都沒有辦法幫助香港，只能靠一次又一次臉書發文跟喊話，為什麼會覺得選出一個高雄市長就能撐香港，陳其邁能不能先講清楚要怎麼撐。

對於被批評「撐香港」是在消費香港，民眾黨今反擊，民眾黨團已於5月15日提案修正《香港澳門關係條例第18條》，明定「港澳民眾因戰爭、種族、宗教、性別、性傾向、特定社會團體或持特定政治意見，而離開香港或澳門，且有充分正當理由恐懼受迫害，以致不能受港澳保護或不願返回港澳者，得向明定主管機關申請庇護。」

民眾黨批評民進黨，選前各個口號撐香港，選後就法治已完備、關心不介入、別急著開藥方，就如同實價登錄及礦業法等重要法案一樣，至今遲遲未通過，看不出任何實質效率，反倒是監察院人事就提的又快又狠。

民眾黨強調，不以聲量表態撐香港，但用實際行動研議如何在不影響既有台灣發展的情況下捍衛人權，甚至透過進行人道行動，同時思考如何讓台灣發展更加進步，實際行動遠比花費大量資源購買媒體宣傳口號更具意義。

(中時 )