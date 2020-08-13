雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，也就是家庭內長子女出生命名後，直系血親尊親屬要隨同改名為該子女的名字，並冠上輩分稱謂，但依姓名條例最僅能改名3次，對雅美族人不便，原民會今天預告「姓名條例第九條解釋令」草案，規定雅美族人傳統名字變更不受姓名條例規定次數限制。

原民會表示，雅美族的傳統名制中，個人傳統名字會因生命歷程而有多次變更的可能性，但姓名條例規範最多僅能改名3次，對雅美族人甚為不便，同時也是對雅美族傳統文化的不尊重，因此經該會與內政部多次協商後，決定依據原住民族基本法第34條授權，共同發布姓名條例第9條解釋令，以盡速解決上述爭議。

原民會指出，雅美族傳統名字採取「親隨子名制」，舉例來說，如果長子命名為Si Mivilang，父母就要改名為Syaman Mivilang與Sinan Mivilang，祖父母要隨同改名為Siapen Mivilang，曾祖父母要隨同改名為Syapen Kotan，高祖父母以上直系血親尊親屬要隨同改名Si legay。

原民會強調，發布解釋令的目的，除了要讓外界正確認識原住民族傳統名制的內涵，透過現代法制來保障雅美族人傳統名字的文化慣俗永續傳承，也是向原住民族轉型正義及歷史正義的目標邁向一大步。

(中時 )