大陸電信業龍頭中國移動13日盤中公布，2020年上半年營收為人民幣（下同）3,898.63億元，年增0.1％，淨利為557.7億元，年減0.5％。截至13日下午2時39分，在港股上市的中國移動股價上漲2.63％至58.45港元。

第一財經報導，據中國移動公告顯示，截至2020年6月底，行動客戶達到9.47億戶，其中4G客戶達到7.6億戶，5G客戶達到7,020萬戶。上半年，行動端客戶ARPU（每個用戶平均收入）為50.3元，年減3.7％，降幅進一步收窄。

此外，手機上網DOU（平均每戶每月上網流量）提升39.7％，達到8.6GB。在家用寬頻方面，客戶淨增895萬戶，達到1.81億戶，家用寬頻綜合ARPU達到35.4元，年增1％，持續提升。在行動雲方面，上半年行動雲收入達到44.6億元，年增556.4％。

截至2020年6月底，中國移動在大陸超過50個城市累計開通18.8萬個5G基地台，提供商用服務。全力推進5G SA核心網建設，為實現2020年SA規模商用奠定基礎。

另一方面，中國移動13日在港交所公告稱，董事會審議及批准後，董昕已獲委任為公司的執行長，自2020年8月13日生效。於上述委任後，董昕擔任公司執行董事兼執行長的職務。

經濟觀察網報導引述獨立通訊分析師付亮表示，2020年面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國移動正在積極轉型，該公司開始注重內容，包括咪咕平台內容，合作夥伴內容等。透過5G服務權益等方式提升用戶對內容服務的感知，希望能在此領域獲得新的機會，在獲取新用戶同時也能獲得新收入。

(工商 )