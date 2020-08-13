興富發(2542)看好台南新安平房市，7月15日正式推出「愛琴海」，再次找來安心亞代言，繼代言「竹科潤隆」迅速完銷後，宅男女神光環再度奏效，3週狂賣250戶，興富發表示，「愛琴海」規劃台南最高地上34樓海景宅，以在地少見2房為主力，訴求訂金到交屋28萬起，尚未正式公開單週賞屋人潮便湧入100組客戶，3週銷售更是衝破250戶，9戶店面銷售一空，創下亮眼佳績。

興富發集團擴大投資台南，不只住宅案還有飯店規劃，今年在市政新灣區推出總銷60億預售案「愛琴海」，主打10分鐘新光三越生活圈，23~46坪2~4房海景公園宅，每坪開價28~33萬元，成交價約落在24~28萬元；店面共66~69坪，每坪38~45萬，每戶總價2000~3000萬元，9戶全數完銷。此次興富發再度找來安心亞代言，除了吸引南科新貴目光之外，因安心亞的母親是台南人，本身在台南就有置產，對台南相當熟悉，返鄉推薦也再度創下熱銷行情。

現場專案經理吳將廷表示，「愛琴海」享投資效益，2房月租金行情超過2萬元，除了吸引台南在地客層買盤，還吸引北客以及海外投資客，包括日本、香港等客層，由於至南科也不遠，更出現南科新貴積極卡位情形，如大批工程師揪團一起團購買房當鄰居，亦有地方望族一次下訂給全家庭成員，買氣真的很熱。

(中時新聞網)