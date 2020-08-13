台積電今年股價大驚奇，7月28日一度衝上466元歷史新高紀錄，也推動台股加權指數創高。而台積電股價近來在高檔震盪，今天（13日）終場上漲10元，收在429元，但一張近43萬的台積電讓小資族買不下手。

根據公開資訊觀測站資料顯示，今年第二季ETF持股明細中，有11檔持有台積電股票，其中4檔一張不到3萬元，對於小資族來說較易入手，想投資台積電不妨參考看看。

11檔中台積電持股佔比最高的是富邦科技（0052），持有台積電比重將近7成、台灣50（0050）、富邦台50（006208）也持有將近4成。

如果資金不多，卻也想投資台積電，也可參考以下4檔股價低於30元的ETF，像是兆豐藍籌30（00690），今天股價收在26.01元；富邦公司治理（00692）股價收在26.57元；第一金工業30（00728）今收在22.76元；元大ESG永續（00850）收在26元。

跟著台積電飆，這11檔ETF含「積」量都超過15%。（圖／徐慈薇製）

若是勇於承擔風險又想買台積電的投資人，可優先參考富邦科技，但也因為台積電比重高，投資人必須能忍受科技股的暴漲暴跌，若只是想選擇定存標的，元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等ETF還是相對穩健。

***免責聲明：本文所提之內容僅供參考，並非投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧***

(中時新聞網)