佳世達(2352)今舉行法說會，董事長陳其宏主持。陳其宏表示，佳世達2022年高附加價值的營收能過半，充滿信心大步前進，今年會看到明顯的成長，尤其是醫療事業和網通事業的成長，8月起佳世達也正式成立了網通事業群。陳其宏也承諾每一季都會有法說會，加強和法人及媒體的溝通。佳世達對於疫情不敢太樂觀。今年3Q能見度還可以，以佳世達來看，3Q會是今年營收高峰，4Q目前看不清楚，疫情的不確定因素仍高。

佳世達第二季財報稅後純益9.49億元，季增307%、年減6%，每股純益0.48元，上半年每股純益0.6元。第二季毛利率13.6%，營益率為3.3%，上半年毛利率13.5%，營益率3%，每股純益0.6元。

陳其宏表示，今年新冠疫情挑戰大，包括供應端生產的衝擊以及歐美需求端的萎縮。展望下半年，目前看全球已經有約2000萬人感染，包括美國、巴西和印度，這些國家每天確診人口也都在4~6萬人，對需求面仍有衝擊。

陳其宏指出，佳世達今年二月到六月營收都是正成長，佳世達在疫情方面也是超前布署，今年初過年期間佳世達在蘇州工廠沒有停工，這對大艦隊有相當大的幫助。在越南方面，佳世達於河內工廠已經很順利於2月底量產出貨；這都是今年上半年佳世達營收能有正的年增因素。

(時報資訊)